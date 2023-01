Przeciął torebkę pasażerki i ukradł jej portfel

O tym, że należy zachować czujność podczas przejazdu komunikacją miejską przekonała się młoda kobieta okradziona w tramwaju. Jej nieuwagę wykorzystał inny pasażer, który rozciął jej torebkę i ukradł z niej portfel z gotówką, dokumentami i kartą płatniczą. W wyniku podjętych działań kryminalni z komendy na Pradze Północ ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o tę kradzież i zatrzymali go w wyniku dynamicznej akcji przy jednej z północnoraskich ulic. 47-latek w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ usłyszał zarzuty w tej sprawie. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna decyzją prokuratora nadzorującego to postępowanie trafił pod dozór Policji.