Operacyjni z północnopraskiej grupy "Skorpion" dzień po kradzieży z włamaniem odzyskali volkswagena i zatrzymali dwóch mężczyzn

"Okazja czyni złodzieja" to przysłowie, które niestety towarzyszy zdarzeniom związanym z kradzieżą. Dowodem na to może być poniedziałkowa kradzież z włamaniem volkswagena zaparkowanego przy ulicy Jagiellońskiej na Pradze Północ. Dzięki policjantom z grupy "Skorpion" zwalczającym przestępczość samochodową, pojazd następnego dnia został odzyskany. Operacyjni zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn i zabezpieczyli przedmioty, które 46 i 39-latek próbowali sprzedać w miejscowym lombardzie. Starszy mężczyzna usłyszał zarzut karny w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ, która nadzoruje to postępowanie i trafił pod dozór Policji. Mężczyznom grozi surowsza kara, ponieważ działali w warunkach recydywy.