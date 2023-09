Kryminalni zatrzymali poszukiwanego rowerzystę Powrót Generuj PDF Drukuj Determinacja policjantów z Wydziału Kryminalnego z warszawskiego Targówka i przeprowadzone przez nich działania operacyjne zaowocowały ustaleniem poszukiwanego rowerzysty, który na początku lipca prezentował treści pornograficzne młodym kobietom. Wczoraj policjanci doprowadzili mężczyznę na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, która nadzoruje czynności prowadzone w tym postępowaniu. Tam przedstawiono mu zarzut karny w tej sprawie. Mężczyzna ma policyjny dozór, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania z nimi w jakiejkolwiek formie.

Policjantka prowadzi zatrzymanego

Zabezpieczony rower

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa szukali rowerzysty, który na początku lipca prezentował treści pornograficzne młodym kobietom.

Ustalenie jego danych i dotarcie do niego było dla kryminalnych priorytetem. Operacyjni wykonali mnóstwo czynności w tej sprawie, nawiązali współpracę z policjantami z innych jednostek i szczegółowo przeanalizowali każdą zdobytą informację. Wizerunek mężczyzny opublikowano również w mediach.

Informacje, które kryminalni zgromadzili w trakcie prowadzonych działań, doprowadziły ich na Wolę. Tam w mieszkaniu matki, zatrzymali 54-latka.

W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli jego telefon komórkowy, dwa komputery i nośniki pamięci oraz rower i odzież, w którą był ubrany podczas zdarzenia.

Następnie operacyjni przeszukali mieszkanie mężczyzny, w którym zabezpieczyli kolejne nośniki pamięci.

Po tych czynnościach policjanci przejechali z zatrzymanym do komisariatu przy ulicy Chodeckiej. Wczoraj dochodzeniowcy doprowadzili 54-latka na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. Tam 54-latek usłyszał zarzut karny. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania z nimi w jakiejkolwiek formie.

Za przestępstwo, o które mężczyzna jest podejrzewany może grozić mu kara do 3 lat więzienia.

Apelujemy do innych kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji, z udziałem tego mężczyzny, aby zgłaszały się do Komisariatu Policji Warszawa Targówek celem złożenia zawiadomienia.

kom. Paulina Onyszko/ea