Akcja Skorpionów i kryminalnych z Wołomina - odzyskany lexus skradziony na Słowacji Powrót Drukuj Wtorkowa akcja północnopraskich Skorpionów i kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie była reakcją na informację o skradzionym na terenie Słowacji lexusie. Operacyjni przygotowali działania, by odzyskać warty prawie 300 tysięcy złotych pojazd. Do zatrzymania obywatela Litwy doszło w powiecie łomżyńskim. Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie usłyszał zarzuty karne. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Odzyskany lexus

Policjant przytrzymuje zatrzymanego

Akcja przeprowadzona przy współpracy z funkcjonariuszami stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową miała miejsce we wtorek, 31 października.

Operacyjni z grupy Skorpion z Pragi Północ i kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zaplanowali działania w rejonie trasy S8. Tamtędy bowiem miał przemieszczać się pojazd skradziony na terenie Słowacji. Było około 11.00, kiedy policjanci zauważyli białego lexusa, którego kierowca często zmieniał pasy ruchu, przyspieszał i gwałtownie zwalniał. Pojazd posiadał charakterystyczne uszkodzenie mogące powstać przy próbie siłowego pokonania zabezpieczeń. Skorpioni ruszyli w ślad za nim.

Kilka kilometrów przed Łomżą policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu lexusa. Kierowca, gdy zorientował się, że wpadł w zasadzkę, zablokował drzwi i nie chciał opuścić pojazdu. Kryminalni wiedzieli, że muszą działać szybko. Podjęli decyzję o wybiciu szyby, by zmusić kierowcę do opuszczenia auta. Nie widząc żadnej drogi ucieczki, mężczyzna się poddał. Kryminalni obezwładnili go. Był to 40-letni obywatel Litwy.

Policjanci szczegółowo sprawdzili numery identyfikacyjne pojazdu i widniejące na nim tablice rejestracyjne. Okazało się, że były one przypisane do samochodu m-ki Skoda.

Kryminalni zatrzymali obywatela Litwy. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań w Komisariacie Policji w Markach. Policjanci z tamtejszego Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego wykonywali dalsze czynności procesowe w tej sprawie.

Funkcjonariusze doprowadzili zatrzymanego 40-latka na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Tam przedstawiono mu zarzuty dotyczące paserstwa lexusa i używania tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do lexusa.

Sąd na wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo tymczasowo aresztował obywatela Litwy na 3 miesiące.

Mężczyźnie może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

kom. Paulina Onyszko/JW