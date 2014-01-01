Uderzenie w handel "kontrabandą" przy ulicy Targowej na Pradze Północ Powrót Drukuj Działania policjantów z północnopraskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zakończyły się zabezpieczeniem 59.000 sztuk podrobionych papierosów i zatrzymaniem dwóch obywateli Armenii oraz obywatelki Ukrainy, która odpłatnie, w mieszkaniu przy ulicy Targowej, przechowywała "kontrabandę" przeznaczoną do handlu w tym rejonie. Wszyscy zatrzymani usłyszeli w piątek zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego. Ich przestępcza działalność naraziła Skarb Państwa na straty sięgające prawie 88.000 złotych.

Zabezpieczone papierosy

policjant transportuje zabezpieczone papierosy

Zabezpieczone papierosy

Działania policjantów północnopraskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją przeprowadzone 6 listopada br. w rejonie ulicy Targowej były poprzedzone wnikliwą analizą środowiska osób związanych z nielegalnym handlem papierosami pochodzącymi z kontrabandy.

Policjanci na "celowniku" mieli dwóch obywateli Armenii, znanych w tym środowisku. Operacyjni analizie poddali też ich współpracę z osobami mieszkającymi w tym rejonie.

Te wszystkie ustalenia doprowadziły operacyjnych do jednego z mieszkań przy ulicy Targowej, gdzie miały być przechowywane podrobione papierosy. W lokalu znajdowało się kilka osób, w tym obywatele Armenii – 54 i 30-latek. Towarzyszyła im 58-letnia obywatelka Ukrainy. W lokalu operacyjni znaleźli pudła zabezpieczone czarną folią. Obywatele Armenii przyznali, że zapakowane w nich papierosy należą do nich. 58-latka wyjaśniła z kolei, że jeden z mężczyzn płacił jej 300 złotych miesięcznie za ich przechowywanie w mieszkaniu.

Policjanci zatrzymali całą trójkę. Zabezpieczyli też telefony komórkowe należące do obu mężczyzn i przeszukali ich mieszkania.

W komendzie przy ul. Jagiellońskiej, operacyjni dokładnie przeliczyli zabezpieczone papierosy - było ich 59.000 sztuk. Wartość uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa wynikająca z nieodprowadzonej opłaty akcyzowej i podatku VAT wyniosła prawie 88.000 złotych.

Dochodzeniowcy przesłuchali wszystkich zatrzymanych i przedstawili im zarzuty z kodeksu karno-skarbowego dotyczące paserstwa akcyzowego.

Czynności wykonywane w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

nadkom. Paulina Onyszko/ea