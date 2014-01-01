Uderzenie w handel "kontrabandą" przy ulicy Targowej na Pradze Północ
Działania policjantów z północnopraskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zakończyły się zabezpieczeniem 59.000 sztuk podrobionych papierosów i zatrzymaniem dwóch obywateli Armenii oraz obywatelki Ukrainy, która odpłatnie, w mieszkaniu przy ulicy Targowej, przechowywała "kontrabandę" przeznaczoną do handlu w tym rejonie. Wszyscy zatrzymani usłyszeli w piątek zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego. Ich przestępcza działalność naraziła Skarb Państwa na straty sięgające prawie 88.000 złotych.
Działania policjantów północnopraskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją przeprowadzone 6 listopada br. w rejonie ulicy Targowej były poprzedzone wnikliwą analizą środowiska osób związanych z nielegalnym handlem papierosami pochodzącymi z kontrabandy.
Policjanci na "celowniku" mieli dwóch obywateli Armenii, znanych w tym środowisku. Operacyjni analizie poddali też ich współpracę z osobami mieszkającymi w tym rejonie.
Te wszystkie ustalenia doprowadziły operacyjnych do jednego z mieszkań przy ulicy Targowej, gdzie miały być przechowywane podrobione papierosy. W lokalu znajdowało się kilka osób, w tym obywatele Armenii – 54 i 30-latek. Towarzyszyła im 58-letnia obywatelka Ukrainy. W lokalu operacyjni znaleźli pudła zabezpieczone czarną folią. Obywatele Armenii przyznali, że zapakowane w nich papierosy należą do nich. 58-latka wyjaśniła z kolei, że jeden z mężczyzn płacił jej 300 złotych miesięcznie za ich przechowywanie w mieszkaniu.
Policjanci zatrzymali całą trójkę. Zabezpieczyli też telefony komórkowe należące do obu mężczyzn i przeszukali ich mieszkania.
W komendzie przy ul. Jagiellońskiej, operacyjni dokładnie przeliczyli zabezpieczone papierosy - było ich 59.000 sztuk. Wartość uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa wynikająca z nieodprowadzonej opłaty akcyzowej i podatku VAT wyniosła prawie 88.000 złotych.
Dochodzeniowcy przesłuchali wszystkich zatrzymanych i przedstawili im zarzuty z kodeksu karno-skarbowego dotyczące paserstwa akcyzowego.
Czynności wykonywane w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.
nadkom. Paulina Onyszko/ea
