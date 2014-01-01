Potrącił pieszego i uciekł - zarzuty dla 80-letniego kierowcy Powrót Drukuj Poważne konsekwencje prawne czekają 80-latka, który spowodował wypadek drogowy na Pradze Północ i uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy pieszemu. Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym kryminalnych, kierowca został ustalony i zatrzymany. Prokurator przestawił 80-latkowi zarzuty i zastosował wobec niego dozór Policji.

W piątek, 21 listopada br., kilkanaście minut przed 23.00, policjanci otrzymali informację o potrąceniu mężczyzny, na oznakowanym przejściu dla pieszych, przy ulicy Strzeleckiej. Kierowca, nie udzielając rannemu pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia. 20-latek trafił do szpitala. Okazało się, że jego życiu nic nie zagraża. Lekarz zdecydował jednak o pozostawieniu go na obserwacji.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi ustalili świadka, przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli dokumentację fotograficzną oraz fragment ramki od tablicy rejestracyjnej, która najprawdopodobniej należała do samochodu sprawcy wypadku.

Do działań, w trybie alarmowym zaangażowano też policjantów pionu kryminalnego północnopraskiej komendy. Funkcjonariusze, po zapoznaniu się z nagraniem z kamer monitoringu ustalili, że w tym zdarzeniu uczestniczyła srebrna osobówka.

Komunikat o tym wytypowanym pojeździe, przekazano wszystkim patrolom będącym w służbie. Mundurowi prowadzili penetrację ulic, by zatrzymać pojazd o podanych cechach. Informację o tym zdarzeniu przekazano do innych jednostek terenowych.

Dochodzeniowcy przesłuchali bezpośredniego świadka tego zdarzenia i samego pokrzywdzonego. Zabezpieczyli też jego dokumentację medyczną. Operacyjni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przez kolejne dni wykonywali szereg czynności, które doprowadziły do ustalenia danych właściciela srebrnego opla. Był to 80-letni mieszkaniec Targówka. Mężczyzna był już wcześniej karany i miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

W ubiegły czwartek, w jednym z mieszkań przy ul. Św. Wincentego, operacyjni zatrzymali 80-latka. Mężczyzna, nie przyznał się do udziału w tym zdarzeniu. Policjanci zabezpieczyli jego opla. Pojazd został poddany oględzinom.

W piątek 80-latek został przesłuchany przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia, bez udzielenia pomocy pokrzywdzonemu, a także narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień.

nadkom. Paulina Onyszko/PS