Policyjna akcja przy ul. 11 Listopada na Pradze Północ Powrót Drukuj Zatrzymany diler i jego pomocnik, zabezpieczone narkotyki oraz pieniądze, to efekt skoordynowanych działań policjantów pionu operacyjnego i kryminalnego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, przeprowadzonych w rejonie ul. 11 Listopada 26. Obaj zatrzymani zostali przekazani do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie usłyszeli zarzuty. 32-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany, jego 48-letni pomocnik trafił pod dozór Policji. Obu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Informacje uzyskane w wyniku działań operacyjnych i szczegółowej analizy zagrożeń przestępczością narkotykową na Pradze Północ, stały się podstawą do przeprowadzenia policyjnych działań na ulicy 11 Listopada 26.

W akcji tej wzięli udział operacyjni z Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego i Wydziału kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI oraz kryminalni z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i Białołęki. Ich celem było zatrzymanie osób powiązanych z przestępczością narkotykową w tym rejonie oraz zabezpieczenie niedozwolonych substancji.

Na jednej z klatek schodowych operacyjni zatrzymali 48-latka i zabezpieczyli jego telefony komórkowe. Następnie w ich ręce wpadł 32-letni diler. Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do komendy przy ul. Jagiellońskiej. Mundurowi doprowadzili zatrzymanych mężczyzn do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ na dalsze czynności. 32-latkowi za odpłatne udzielanie środków odurzających innym osobom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został przez sąd tymczasowo aresztowany. Jego 48-letniemu pomocnikowi grozi taki sam wymiar kary. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.

W trakcie działań, pod tym adresem, na najwyższym piętrze kamienicy kryminalni znaleźli materiałowy woreczek, w którym były pojemniki plastikowe i woreczki zawierające ponad 100 poporcjowanych zawiniątek z folii aluminiowej z białym i beżowym proszkiem oraz susz roślinny.

Kryminalni, w obecności administratora, siłowo otworzyli drzwi do jednego z pustostanów, gdzie według ich wiedzy miały też być przechowywane narkotyki przeznaczone na sprzedaż. W kontroli tych pomieszczeń wziął udział policyjny przewodnik z psem wyspecjalizowanym w poszukiwaniu narkotyków. Policjanci znaleźli kolejne opakowania z różnymi środkami, wagę cyfrową służącą do ich porcjowania, telefon komórkowy, odręczne zapisane kartki oraz gotówkę. Oględziny ujawnionych na miejscu przedmiotów prowadzili policjanci z grupy dochodzeniowo – śledczej. Policyjny technik przeprowadził oględziny zabezpieczonych substancji. Wśród nich był mefedron, heroina, marihuana, kokaina i amfetamina. Mundurowi weryfikują źródło ich pochodzenia. Łącznie podczas tej akcji policjanci zabezpieczyli 23.000 złotych.

nadkom. Paulina Onyszko/ks

zabezpieczone pieniądze

zabezpieczona marihuana