Zastraszyli 16-latka przedmiotem przypominającym maczetę i okradli go Powrót Drukuj Zaatakowali 16-latka przedmiotem przypominającym maczetę. Zastraszyli go, a potem zabrali saszetkę, w której była m.in. gotówka i dokumenty. Dzisiaj, przed południem, w jednym z mieszkań na Białołęce, kryminalni z północnopraskiej komendy zatrzymali 14-latka podejrzewanego o udział w tym rozboju. Zabezpieczyli też przedmiot, którym napastnicy mogli zastraszyć poszkodowanego nastolatka. Policjanci prowadzą czynności w kierunku zatrzymania drugiego ze sprawców.

zabezpieczony przedmiot

We wtorek, przed 22.00, w rejonie Parku Bródnowskiego dwóch młodych mężczyzn przy użyciu przedmiotu przypominającego maczetę zastraszyło 16-latka. Jeden z nich ranił go w nogę. Agresywni napastnicy zabrali chłopakowi saszetkę z zawartością m.in. dokumentów i gotówki, po czym uciekli. Chłopak sam zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu zjawił się jego ojciec. Ze względu na obrażenia, jakie odniósł nastolatek, ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala.

W miejscu zdarzenia, bardzo szybko zjawili się zaalarmowani policjanci. Mundurowi ustalili wizerunki obu napastników. Do ich poszukiwań wykorzystano policyjnego psa. Bardzo szybko mundurowi dotarli też do nagrania z monitoringu z tego zdarzenia.

W sprawę zaangażowali się też policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii oraz Wydziału Kryminalnego północnopraskiej komendy, którzy dzisiaj w jednym z mieszkań na Białołęce zatrzymali 14-latka, wytypowanego do udziału w tym napadzie. Zabezpieczyli też przedmiot, którym napastnicy mogli zastraszyć napadniętego chłopaka. Policjanci prowadzą dalsze ustalenia w tej sprawie.

nadkom. Paulina Onyszko/ea