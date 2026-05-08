Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj W ubiegły czwartek odbyło się przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego do sprawy usiłowania zabójstwa 47-latka. Prokurator na podstawie zebranych w sprawie materiałów przedstawił podejrzanemu zarzut oraz zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt wobec 22-latka. Za przestępstwa, o popełnienie których młody mężczyzna jest podejrzany, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

W nocy z wtorku na środę (28/29.04), policjanci z komisariatu na Targówku zostali zaalarmowani informacją o rannym mężczyźnie. Patrolowcy błyskawicznie zjawili się pod podanym w zgłoszeniu adresem, gdzie zastali 47-latka. Mężczyzna, po otrzymaniu pierwszej pomocy medycznej od załogi karetki, został przewieziony do szpitala. Zdołał przekazać jedynie szczątkowe informacje o znajomym, który miał go zaatakować. Zostały one przekazane wszystkim policjantom pełniącym nocną służbę.

Ślady w mieszkaniu, będące dowodami przestępstwa zabezpieczyli policjanci z grupy dochodzeniowo - śledczej. Mundurowi wykonali też wszystkie niezbędne ustalenia pod tym adresem.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów w te działania, 22-letni napastnik, bardzo szybko został zatrzymany, w jednym z mieszkań przy ul. Wileńskiej, na Pradze Północ, przez funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego. Trafił do policyjnego aresztu.

Dalsze czynności procesowe w tej sprawie wykonywali policjanci z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego północnopraskiej komendy, nadzorowani przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Północ.

W czwartek, 22-latek usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa 47-latka. Prokurator prowadzący śledztwo skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec młodego mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące.

nadkom. Paulina Onyszko/ea