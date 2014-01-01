4 kilogramy narkotyków zabezpieczone przy ulicy Brzeskiej przez operacyjnych z Pragi Północ Powrót Drukuj Policjanci z północnopraskiego Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego po raz kolejny udowodnili swoją skuteczność i determinację w zwalczaniu przestępczości narkotykowej na terenie Pragi Północ. Podczas ostatnich działań, przy ulicy Brzeskiej 7 i 11, zabezpieczyli 4 kilogramy różnych rodzajów narkotyków i zatrzymali 32-latka, który już miał zarzuty w podobnej sprawie. Decyzją sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

To była błyskawicznie przeprowadzona akcja policjantów z północnopraskiego Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego. W zainteresowaniu policjantów był 32-latek, którego aktywność była zauważalna szczególnie w rejonie ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Mężczyzna był zatrzymany przez operacyjnych w połowie kwietnia br. za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, również pod adresem Brzeska 11. W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo. 32-latek trafił pod dozór Policji i miał zakaz przebywania w rejonie ulicy Brzeskiej w Warszawie.

Policjanci zauważyli w rękach 32-latka plastikowy pojemnik z podziałką, w którym były srebrne zawiniątka. Nie mając wątpliwości, że uczestniczy on w nielegalnym procederze, podjęli błyskawiczną decyzję o jego zatrzymaniu. 32-latek próbował uciekać, potem stosował czynny i bierny opór. Operacyjni obezwładnili go. Następnie sprawdzili zawartość pojemnika. Wewnątrz znajdowało się prawie 300 zawiniątek z folii aluminiowej, z suszem roślinnym, białym i beżowym proszkiem.

Policjanci przeszukali 32-latka. Zabezpieczyli od niego telefon i gotówkę. Następnie, razem z nim, udali się do wytypowanego mieszkania pod adresem Brzeska 7, w którym miał przechowywać narkotyki przeznaczone do sprzedaży w tym rejonie. Dzięki pomocy strażaków dostali się do środka. W przeszukaniu uczestniczył policyjny przewodnik z psem wyspecjalizowanym w wykrywaniu zapachu narkotyków.

W kuchni policjanci znaleźli woreczki, reklamówki oraz inne opakowania, w których znajdowały się różne substancje – susz roślinny, biały i beżowy proszek. Dodatkowo operacyjni zabezpieczyli 9 wag elektronicznych, rolki folii aluminiowej oraz młynek. Wszystkie te przedmioty mogły być wykorzystywane do przygotowania porcji handlowych narkotyków.

Operacyjni przewieźli zatrzymanego do komendy przy ulicy Jagiellońskiej. Tam też technik wykonał oględziny zabezpieczonych w trakcie działań narkotyków. Wśród nich była marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina i heroina. Ich łączna waga wyniosła 4 kilogramy. Wszystkie substancje zostały przekazane do stołecznego laboratorium, gdzie dokonano szczegółowej analizy ich składu.

Zatrzymany 32-latek został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych i zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sąd ten wniosek uwzględnił. 32-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Paulina Onyszko/ea

policjant zatrzymuje mężczyznę

zabezpieczone narkotyki

zabezpieczona gotówka

zabezpieczone narkotyki

zabezpieczone narkotyki

zabezpieczone narkotyki